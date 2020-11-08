Дзюба после гола за «Зенит» целовал правую руку и послал воздушные поцелуи
8 ноября 2020, 20:40
Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ забил гол в ворота «Краснодара».
После забитого мяча Дзюба будто показывал, что не слышит стадион, а потом стал целовать правую руку и посылать воздушные поцелуи на трибуны.
По ходу игры фанаты освистали футболиста и скандировали неприятные для него кричалки. Причина — слитая в интернет запись интимного характера с участием игрока.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи