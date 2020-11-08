Дзюба после гола за «Зенит» целовал правую руку и послал воздушные поцелуи

Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ забил гол в ворота «Краснодара».

После забитого мяча Дзюба будто показывал, что не слышит стадион, а потом стал целовать правую руку и посылать воздушные поцелуи на трибуны.

По ходу игры фанаты освистали футболиста и скандировали неприятные для него кричалки. Причина — слитая в интернет запись интимного характера с участием игрока.