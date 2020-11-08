Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на 45-й минуте матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» не реализовал пенальти.

Форвард хозяев подошел к мячу и несильно пробил почти по центру, вратарь Матвей Сафонов не стал гадать и намертво забрал мяч.

11-метровый в ворота «быков» был назначен после подсказки ВАР и просмотра повтора за игру рукой Кайо в штрафной площади.