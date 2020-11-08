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Дзюба не реализовал пенальти за игру рукой в матче «Зенит» — «Краснодар»

8 ноября 2020, 19:46
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на 45-й минуте матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» не реализовал пенальти.

Форвард хозяев подошел к мячу и несильно пробил почти по центру, вратарь Матвей Сафонов не стал гадать и намертво забрал мяч.

11-метровый в ворота «быков» был назначен после подсказки ВАР и просмотра повтора за игру рукой Кайо в штрафной площади.

Зенит — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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