Нападающий «Краснодара» Маркус Берг вместе с вратарем «Зенита» Михаилом Кержаковым потолкались после гола с пенальти в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.

На 17-й минуте швед реализовал пенальти за игру Вендела в штрафной площади, что-то сказал голкиперу, из-за чего и возникла небольшая потасовка. Арбитр Москалев угомонил страсти, не прибегая к желтым карточкам.