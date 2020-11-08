РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» — «Краснодар»: Берг открыл счет в матче

8 ноября 2020, 19:17
Теги:

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг на 17-й минуте матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» реализовал пенальти. Швед пробил в правый угол, Кержаков не угадал направление полета и не смог выручить.

Пенальти был назначен за игру рукой Вендела в штрафной площади, арбитр Москалев после просмотра ВАР принял решение об 11-м ударе.

Зенит — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 39379
Все опросы
Дзюба выведен из сборной России. Поддерживаете решение Черчесова?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир