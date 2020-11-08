«Зенит» — «Краснодар»: Берг открыл счет в матче
8 ноября 2020, 19:17
Нападающий «Краснодара» Маркус Берг на 17-й минуте матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» реализовал пенальти. Швед пробил в правый угол, Кержаков не угадал направление полета и не смог выручить.
Пенальти был назначен за игру рукой Вендела в штрафной площади, арбитр Москалев после просмотра ВАР принял решение об 11-м ударе.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи