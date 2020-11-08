Нападающий «Краснодара» Маркус Берг на 17-й минуте матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» реализовал пенальти. Швед пробил в правый угол, Кержаков не угадал направление полета и не смог выручить.

Пенальти был назначен за игру рукой Вендела в штрафной площади, арбитр Москалев после просмотра ВАР принял решение об 11-м ударе.