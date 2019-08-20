Сегодня исполняется 36 лет защитнику «Зенита» Юрию Жиркову. С праздником его поздравили клуб из Санкт-Петербурга и сборная России.

Юрию Жиркову — 36! С днём рождения! ? pic.twitter.com/RKKWRctryc — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 20, 2019

Поздравляем Юрия Жиркова с днём рождения! Счастья, здоровья и футбольного долголетия ??? pic.twitter.com/XjP44x5aK0 — Сборная России (@TeamRussia) August 20, 2019

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. Также он играл за томбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо». Игрок трижды выигрывал чемпионат России, по пять раз брал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он завоевал Кубок УЕФА. В Англии он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За сборную России Жирков провел 87 матчей и вместе с командой завоевал бронзу Евро-2008.