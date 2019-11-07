«Зенит» готов покрыть расходы на переименование станции метро «Новокрестовская»

«Зенит» направил письмо в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в котором заявил, что готов взять все расходы на смену названия станции метро «Новокрестовская» на себя, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее правительство города запустило опрос среди жителей о переименовании станции метро «Новокрестовская», которая находится возле «Газпром Арены».

Станция введена в эксплуатацию в мае 2018 года перед чемпионатом мира.