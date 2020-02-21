РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Зенит» дозаявил Ригони для участия в РПЛ

12:20
Эмилиано Ригони. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит».
Эмилиано Ригони. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит».
Теги:

«Зенит» дозаявил полузащитника Эмилиано Ригони для участия в РПЛ. 27-летний аргентинец заявлен под 10-м номером, сообщает официальный сайт лиги.

Ранее футболист досрочно вернулся из аренды в «Сампдории». В текущем сезоне аргентинец провел девять матчей в серии А и отметился одной результативной передачей.

Эмилиано Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017-го. В составе сине-бело-голубых он провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/players/pool/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир