«Зенит» дозаявил Ригони для участия в РПЛ

«Зенит» дозаявил полузащитника Эмилиано Ригони для участия в РПЛ. 27-летний аргентинец заявлен под 10-м номером, сообщает официальный сайт лиги.

Ранее футболист досрочно вернулся из аренды в «Сампдории». В текущем сезоне аргентинец провел девять матчей в серии А и отметился одной результативной передачей.

Эмилиано Ригони стал игроком «Зенита» в августе 2017-го. В составе сине-бело-голубых он провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач, а также стал чемпионом России.