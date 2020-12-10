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Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет почти без зрителей. Скорее всего, так же будет и на «Спартаке»

10 декабря 2020, 12:15
Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет почти без зрителей. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет почти без зрителей. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», встреча 18-го тура РПЛ, в которой сине-бело-голубые 12 декабря примут бело-голубых, состоится при минимальном количестве болельщиков на трибунах — туда, как и на игру 17-го тура с «Уралом», допустят только около 1700 обладателей сезонных ВИП-абонементов.

Судя по всему, такой же порядок сохранится на матче 19-го тура «Зенит» — «Спартак» 16 декабря, хотя питерский клуб пытается добиться увеличения квоты.

(Вячеслав Короткин)

Зенит — Динамо

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