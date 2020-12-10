Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет почти без зрителей. Скорее всего, так же будет и на «Спартаке»
Как стало известно «СЭ», встреча 18-го тура РПЛ, в которой сине-бело-голубые 12 декабря примут бело-голубых, состоится при минимальном количестве болельщиков на трибунах — туда, как и на игру 17-го тура с «Уралом», допустят только около 1700 обладателей сезонных ВИП-абонементов.
Судя по всему, такой же порядок сохранится на матче 19-го тура «Зенит» — «Спартак» 16 декабря, хотя питерский клуб пытается добиться увеличения квоты.
(Вячеслав Короткин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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