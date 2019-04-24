"Зенит" вышел вперед в матче 25-го тура премьер-лиги против "Динамо". На 60-й минуте гол забил форвард Артем Дзюба. Результативный пас на счету защитника Юрия Жиркова.

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