"Зенит" вышел вперед в матче 25-го тура премьер-лиги против "Динамо". На 60-й минуте гол забил форвард Артем Дзюба. Результативный пас на счету защитника Юрия Жиркова.
🔥 Артём Дзюба врывается в бомбардирскую гонку. 8-й гол форварда "Зенита"
📺 Смотрите #ЗенитДинамо прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/2DWLaIGhRa
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 апреля 2019 г.
🔥 Артём Дзюба врывается в бомбардирскую гонку. 8-й гол форварда "Зенита"
📺 Смотрите #ЗенитДинамо прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/2DWLaIGhRa
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