"Зенит" удвоил преимущество в матче 25-го тура премьер-лиги против "Динамо". На 66-й минуте гол забил форвард Сердар Азмун. Результативный пас на счету нападающего Артема Дзюбы.
🔥 Десятый мяч Сердара Азмуна в сезоне.
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– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 24 апреля 2019 г.
🔥 Десятый мяч Сердара Азмуна в сезоне.
📺 Смотрите #ЗенитДинамо прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/adERnukk6G
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