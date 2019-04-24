"Зенит" удвоил преимущество в матче 25-го тура премьер-лиги против "Динамо". На 66-й минуте гол забил форвард Сердар Азмун. Результативный пас на счету нападающего Артема Дзюбы.

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