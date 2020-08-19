Сегодня «Зенит» на своем поле примет ЦСКА в центральном матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России. Начало матча в 20.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Зенит» — ЦСКА