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«Зенит» — ЦСКА: трансляция матча чемпионата России

19:00
20 июня. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 0:4. Питерцы разгромили армейцев в первом туре после паузы из-за коронавируса. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
20 июня. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 0:4. Питерцы разгромили армейцев в первом туре после паузы из-за коронавируса. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сегодня «Зенит» на своем поле примет ЦСКА в центральном матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России. Начало матча в 20.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Зенит» — ЦСКА

Зенит — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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