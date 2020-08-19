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«Зенит» — ЦСКА: видеотрансляция матча чемпионата России

18:00
«Зенит» — ЦСКА. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«Зенит» — ЦСКА. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Зенит» на своем поле примет ЦСКА в центральном матче 3-го тура чемпионата России. Начало встречи — 20:00.

Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».

Видеотрансляция матча «Зенит» — ЦСКА

Зенит — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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