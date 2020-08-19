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«Зенит» — ЦСКА. «Уфа» не дала взять три очка «Спартаку». Live — в 22.20

19:55
Дзюба сыграет с ЦСКА. «Уфа» не дала взять три очка «Спартаку». Фото "СЭ"
Дзюба сыграет с ЦСКА. «Уфа» не дала взять три очка «Спартаку». Фото "СЭ"
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Во вторник пятью матчами закончится 3-й тур российской премьер-лиги. К 18.00 уже сыграны две встречи — обе вничью: «Спартак» в гостях не смог победить «Уфу», а «Локомотив» — «Урал». И там, и там счет одинаковый — 1:1.

А в 20.00 на поле «Газпром Арены» выйдут «Зенит» и ЦСКА — участники центральной игры тура.

Сразу после финального свистка во встрече в Питере Мария Маркова, Севастиан Терлецкий и Наталья Юрина обсудят все значимые события дня.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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