«Зенит» — ЦСКА. «Уфа» не дала взять три очка «Спартаку». Live — в 22.20
19:55
Во вторник пятью матчами закончится 3-й тур российской премьер-лиги. К 18.00 уже сыграны две встречи — обе вничью: «Спартак» в гостях не смог победить «Уфу», а «Локомотив» — «Урал». И там, и там счет одинаковый — 1:1.
А в 20.00 на поле «Газпром Арены» выйдут «Зенит» и ЦСКА — участники центральной игры тура.
Сразу после финального свистка во встрече в Питере Мария Маркова, Севастиан Терлецкий и Наталья Юрина обсудят все значимые события дня.
Опрос
проголосовало: 5386Все опросы
Как закончится матч «Зенит» — ЦСКА?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...