Во вторник пятью матчами закончится 3-й тур российской премьер-лиги. К 18.00 уже сыграны две встречи — обе вничью: «Спартак» в гостях не смог победить «Уфу», а «Локомотив» — «Урал». И там, и там счет одинаковый — 1:1.

А в 20.00 на поле «Газпром Арены» выйдут «Зенит» и ЦСКА — участники центральной игры тура.

Сразу после финального свистка во встрече в Питере Мария Маркова, Севастиан Терлецкий и Наталья Юрина обсудят все значимые события дня.