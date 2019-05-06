"Зенит", ЦСКА и "Спартак" выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который 6 мая загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Воздушное судно следовало в Мурманск.

"Футбольный клуб "Зенит" выражает соболезнования родным и близким жертв трагедии в Шереметьево", – говорится в сообщении невского клуба.

"ЦСКА выражает соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в аэропорту Шереметьево", – говорится в сообщении армейского клуба.

"Спартак" выражает соболезнования семьям погибших в аэропорту "Шереметьево". Мы скорбим вместе с вами", – говорится в сообщении красно-белых.

Футбольный клуб "Зенит" выражает соболезнования родным и близким жертв трагедии в Шереметьево. pic.twitter.com/nZSAH7AVxe – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) May 6, 2019

#ЦСКА выражает соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в аэропорту Шереметьево pic.twitter.com/9FNL70jKW9 – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 6, 2019