Стали известны стартовые составы на матч третьего тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — ЦСКА.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Дзюба, Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Гайч.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.