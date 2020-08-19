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«Зенит» — ЦСКА: Дзюба и Влашич сыграют с первых минут

18:43
Игорь Дивеев против Сердара Азмуна. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Дивеев против Сердара Азмуна. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны стартовые составы на матч третьего тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — ЦСКА.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Дзюба, Азмун.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Гайч.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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