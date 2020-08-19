«Зенит» чертовски силен. Но ЦСКА избежит позора". Михаил Грушевский верит в ничью

Известный пародист, болельщик армейцев Михаил Грушевский рассказал о своих ожиданиях от центральной игры 3-го тура РПЛ, в которой чемпион России сегодня примет красно-синих на своем поле.

— С каким счетом закончится матч? — вопрос Грушевскому.

— Скажу так: я согласен на ничью. Даже если нулевая — убиваться не буду, а Акинфеев вообще обрадуется. Надеюсь, избежим повторного позора, потому что прошлая встреча с «Зенитом» (0:4 в Москве во втором круге чемпионата-2019/20 — Прим. «СЭ») получилась абсолютно провальной. Сейчас мой прогноз таков: уверен, что в Петербурге позора не случится.

— Чего или кого стоит в первую очередь опасаться армейцам?

— Тут можно зайти с двух сторон. Во-первых, у «Зенита» есть сумасшедшее преимущество в плане надежности обороны в лице Барриоса, объективно лучшего опорника РПЛ. Во-вторых — шикарная атакующая линия петербуржцев. Судя по всему, Дзюба выйдет на поле, но даже без него «Зенит» расправился с «Ростовом». Правда, дисквалифицирован Ракицкий, но, несмотря на это, питерцы чертовски сильны. Поэтому армейцам необходимо найти слабое звено — например, попробовать на прочность заместителя Ярослава. Но ЦСКА в любом случае придется непросто.

«Зенит» — самый обеспеченный клуб. У него лучший состав в лиге. Практически на любой позиции представлены сильнейшие игроки — за исключением вратарской линии, потому что наш самый классный голкипер почти 20 лет выступает за ЦСКА. (Максим Никаноров)