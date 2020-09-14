«Зенит» — «Арсенал»: все голы матча
В матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» принимает «Арсенал». Счет открыл Андрей Мостовой, первым успевший на отскок.
? Андрей Мостовой оказался первым на отскоке после сейва вратаря и открыл счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 14, 2020
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В середине первого тайма Артем Дзюба удвоил премиущество петербуржцев, прервав четырехматчевую безголевую серию.
? Второй гол Артёма Дзюбы в сезоне Тинькофф РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 14, 2020
? #ЗенитАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/Q8hEfMgV2Z
Во втором тайме Юрий Ковалев сократил отставание, забив дебютный мяч в РПЛ.
? Дебютный мяч Юрия Ковалёва в Тинькофф РПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 14, 2020
? #ЗенитАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/h0LOb04PtG