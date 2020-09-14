В понедельник, 14 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Туляки не могут обыграть действующих чемпионов на протяжении двух игр. В последний рах «Арсенал» был сильнее соперника в декабре 2018 года.

Следить за матчем «Зенит» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Арсенал»