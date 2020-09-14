«Зенит» — «Арсенал»: видеотрансляция матча чемпионата России
16:30
В понедельник, 14 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.
Туляки не могут обыграть действующих чемпионов на протяжении двух игр. В последний рах «Арсенал» был сильнее соперника в декабре 2018 года.
Следить за матчем «Зенит» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Зенит» — «Арсенал»
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