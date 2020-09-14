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«Зенит» — «Арсенал»: видеотрансляция матча чемпионата России

16:30
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче 7-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче 7-го тура РПЛ. Фото ФК «Арсенал» Тула
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В понедельник, 14 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Туляки не могут обыграть действующих чемпионов на протяжении двух игр. В последний рах «Арсенал» был сильнее соперника в декабре 2018 года.

Следить за матчем «Зенит» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Арсенал»

Зенит — Арсенал Т

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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