Дзюба прервал безголевую серию. Мяч форварда «Зенита» вышел немного издевательским
19:06
Капитан «Зенита» Артем Дзюба увеличил преимущество команды в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала». Форвард отличился на 31-й минуте, сделав счет 2:0. Получив передачу, он выдержал паузу, а потом катнул мяч мимо севшего на газон вратаря туляков Артура Нигматуллина.
Для Дзюбы этот гол стал вторым в чемпионате и первым после игры первого тура с «Ротором» (2:0). После этого он не мог забить 4 игры подряд.
Как и в прошлом сезоне, Дзюба не стал показывать жест с воинским приветствием после мяча в ворота команды, за которую он играл весной 2018 года.
? Второй гол Артёма Дзюбы в сезоне Тинькофф РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 14, 2020
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