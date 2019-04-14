"Зенит" - "Анжи": Дриусси забил два гола за минуту

"Зенит" дважды отличился в концовке матча 23-го тура премьер-лиги против "Анжи". Оба гола на счету форварда Себастьяна Дриусси: аргентинец забил на 88-й и 89-й минутах.

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