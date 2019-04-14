16:34 14 апреля | Футбол — РПЛ

"Зенит" - "Анжи": Азмун забил на второй минуте матча

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"Зенит" вышел вперед в матче 23-го тура премьер-лиги. На 2-й минуте встречи гол забил форвард Сердар Азмун. Результативный пас на счету хавбека Роберта Мака

Отметим, что у иранца - 5 голов за "Зенит" в 6 матчах. 

 

Зенит - Анжи

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Результаты опроса

22329 чел.

Кто главный конкурент "Зенита" после 22-х туров РПЛ?
31.5%
"Краснодар"
38.1%
ЦСКА
10.6%
"Локомотив"
7.0%
Все же "Спартак"
12.7%
У "Зенита" нет конкурентов
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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