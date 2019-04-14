"Зенит" - "Анжи": Азмун забил на второй минуте матча

"Зенит" вышел вперед в матче 23-го тура премьер-лиги. На 2-й минуте встречи гол забил форвард Сердар Азмун. Результативный пас на счету хавбека Роберта Мака.
Отметим, что у иранца - 5 голов за "Зенит" в 6 матчах.
🖐🏻 Пятый мяч Сердара Азмуна в весенней части чемпионата.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.
📺 #ЗенитАнжи на #МАТЧПРЕМЬЕР
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