Зелимхан Бакаев: «Тренер в перерыве привел в чувства»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал об эмоциях после победы над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России.

«Первое дерби, конечно, волнение было. Может, где-то перегорел. Но в перерыве нас успокоили. Вышли, переломили ход матча, хотя ЦСКА давил, - заявил Бакаев в эфире «Матч Премьер».

Главный тренер привел в чувства в перерыве. Сказал: «Покажите характер. Давайте, это дерби. Понимаю, что провели четыре игры за десять дней, но нужно собраться. Надо. Нельзя подводить болельщиков». И мы вышли и переломили ход матча. Показали, может, не максимум, но очень хорошую игру.

Был момент, когда после удара практически видел мяч в воротах, не понимаю, как Акинфеев отбил. На то он и лучший вратарь страны.

Фантастические ощущения. Я не могу привыкнуть. Наверное, и не смогу никогда. Спасибо фантастическим болельщикам за поддержку.

Меня не расстраивает, когда меня меняют. Просто не люблю, когда не отметился результатными действиями. Ничего, скоро придет время.

Болельщики и родственники ждут, что буду чаще забивать. Но надо прибавлять, выходить на этот такой уровень. Думаю, у меня все получится. Хочется добиться того, чтобы болельщики нас признали.

«Брагу» не видел. Думаю, завтра разберем. Зато импульс получили отличный. Мы уверены в себе. Игра покажет».