Зелимхан Бакаев: «Самые непростые сборы в моей карьере»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев опубликовал новые фотографии в своем Instagram. 23-летний российский футболист рассказал о сборах, которые проходят у москвичей в ОАЭ.

«ОАЭ — это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере сборы с красно-белыми. Но я знаю ради чего! Всевышний вознаграждает за тяжелый труд!» — подписал фотографии в Instagram.

В текущем сезоне Бакаев провел 23 матча за «Спартак», забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

«Спартак» занимает 10-е место с 22 очками в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.