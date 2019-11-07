Зелимхан Бакаев: «Моя зарплатная карточка все еще лежит у родителей»
7 ноября 2019, 20:19
Полузащитник сборной России и «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как относится к деньгам.
— Моя зарплатная карточка все еще лежит у родителей. Распоряжаемся деньгами вместе. Родители до сих пор запрещают купить машину, но говорят — сначала сам сдай на права. В чем проблема? Футбол. (Евгений Белоусов)
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