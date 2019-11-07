Зелимхан Бакаев: «Когда глядишь в турнирную таблицу, лишаешься энергии»

Полузащитник сборной России и «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, что москвичи намерены добавить во втором круге чемпионате России. После 15 туров они занимают девятое место в турнирной таблице в 18 очками.

— Сейчас тяжело, конечно, у нас, — цитирует Бакаева «РИА Новости». — Нам нужно смотреть на себя, а когда глядишь в таблицу, то немножко лишаешься энергии. Надо прибавлять, набирать очки, а там уже посмотрим. Не так всё плачевно. Впереди еще много туров, мы приложим все усилия, чтобы занять максимально высокие места.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр