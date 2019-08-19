Зелимхан Бакаев: «Играть с Шюррле одно удовольствие»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что его команда не показала своего максимума, и будет играть еще сильнее.

— Жиго провел сумасшедший матч, согласитесь.

— Я думаю, вся центральная ось провела фантастический матч. И Жиго, само собой. Два мяча в дерби — это фантастика.

— Может, стоит его в атаку отрядить?

— Вы видите, он успевает и в защите, и в атаке. Ему там самое место.

— Когда петарды на трибунах взрывались, страшно не было?

— Нет. Не было. Мы привыкли. Но я не так много играл за «Спартак».

— «Спартак» уже четвертый. Догоняете лидеров.

— Это только начало. У нас все впереди.

— Можно сказать, что черная полоса уже прошла?

— Да-да. Нам стало поспокойнее. На нас стали меньше давить. Надеюсь, нас будут также поддерживать наши болельщики, несмотря ни на что. Это нам помогает. Последние результаты говорят сами за себя.

— Сегодня команда играла без центрфорварда. Насколько было непривычно с Шюррле?

— Ребят, чемпион мира на острие играет. Одно удовольствие с ним играть, когда ты принимаешь мяч, а он уже рядом с тобой, помогает выйти. Нам повезло, что такие люди играют на острие. Он нам помогает, и нам намного легче играть. Он рядом, помогает выйти из обороны, всегда подстраивается.

— С Ларссоном как взаимопонимание? Уже появляется?

— Конечно. Он тоже футболист очень хорошего уровня, молодой. Я думаю, он еще будет прогрессировать. Это не наш максимум. Будем показывать игры еще сильнее. (Елена Григорьевская)