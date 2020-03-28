Зеффан объяснил, почему решил не возвращаться из России во Францию на время паузы

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан в интервью Foot Mercato поделился мнением о приостановке чемпионата России из-за коронавируса. Также он рассказал, почему не стал улетать во Францию на время карантина.

— Что вы думаете о том, почему в России продолжали играть в футбол, в то время как в других странах сезон был приостановлен?

— В России мы тоже уже не играем. Чемпионат был приостановлен до 10 апреля минимум. Правда, что мы не остановились одновременно с чемпионатом Франции, у нас была еще одна игра. Но все было решено в течение нескольких дней. Россия быстро взяла дело в свои руки и поняла масштабы ситуации. Логично, что чемпионат был временно приостановлен. В России была правильная реакция и были приняты решения. Конечно, футболисты не могут дождаться, чтобы начать все сначала, но в жизни есть вещи важнее, чем футбол, в первую очередь — здоровье всех. Российская Федерация приняла лучшее решение — временно приостановить чемпионат, как это происходит во всем мире.

— Футбол в настоящее время остановлен. Как вы живете в этот период? Есть ли у вас новости о возможном возобновлении чемпионата?

— Я сейчас в России, в Самаре. Не захотел возвращаться во Францию, потому что был шанс, что не смогу сразу вернуться в Россию. Я не хотел рисковать. На данный момент возобновление тренировок назначено на начало апреля, если пауза не будет продлена. Посмотрим. Я сейчас живу в отеле. Нам повезло, что на данный момент мы не имеем жесткого карантина, как в некоторых странах. Однако мы очень осторожны. Доктор говорил со всей командой. Он даже принес мне водно-спиртовой гель и маски мне в отель. Каждый день наблюдаюсь у врача, что очень важно для нас.

Новостей о возможном возобновлении чемпионата пока нет. Главное — это здоровье каждого. Но мы все надеемся вскоре возобновить тренировки. А пока я в своем отеле, где у меня есть тренажерный зал. Также в зависимости от времени, использую возможность тренироваться в учебном центре. Сервис очень хороший. Мы все очень осторожны в России. За нами хорошо следят. Я рад быть здесь, на данный момент все идет хорошо. Надеюсь, что мы сможем преодолеть эту ситуацию, и она останется лишь плохим воспоминанием.