Зе Луиш рассказал о подробностях перехода в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Зе Луиш в интервью «СЭ» признался, что быстро решился на переход. Красно-зеленые купили форварда у «Порту».

— Когда вы узнали об интересе «Локомотива»?

— Совсем недавно, и я быстро принял решение. За пару дней мы все уладили и обо всем договорились. Я был очень заинтересован в переходе в «Локомотив».

— Три причины, по которым вы выбрали «Локомотив».

— Во-первых, это большой клуб. Во-вторых, «Локомотив» играет в Лиге чемпионов. В-третьих, Москва. Здесь мой дом, очень люблю этот город. Я здесь все знаю, и мне не понадобится время на адаптацию. (Олег Кошелев)

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