Зе Луиш: "Прозвище Бонифаций? Мне нравится"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в эксклюзивном интервью "СЭ" поделился своим мнением о прозвище "Бонифаций", которое ему дали болельщики красно-белых.
– Спартаковские болельщики называют меня Бонифацием? Я – работяга и немного мечтатель. А так принимаю прозвища, которые дают болельщики. Людям со стороны видно то, что ты не видишь сам. Бонифаций так Бонифаций. Мне нравится, – сказал Зе Луиш.
– "Спартак" станет чемпионом?
– "Спартак" – это "Спартак". Он всегда должен биться за чемпионство.
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🎥 Г⚽️⚽️⚽️Л: Зе Луиш– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 января 2019 г.
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Наш Бонифаций четко реализует выход один на один с вратарем. 🔴⚪️👍🏻#КрасноБелыеСборы 🇶🇦 #СпартакЛоко – 4:0 pic.twitter.com/kJuwPcil0x
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