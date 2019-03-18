Зе Луиш поблагодарил "Спартак" и болельщиков за доверие

Нападающий "Спартака" Зе Луиш поблагодарил клуб и болельщиков за доверие. Форвард пропускал матч 20-го тура против "Зенита" из-за дисквалификации, но во время игры получил майку с 100-м номером. Предыдущая встреча с "Динамо" стала для Зе Луиша 100-й в составе красно-белых.

"Я присоединился к "Спартаку" 3,5 года назад. Хочу сказать спасибо всем, кто сделал это возможным. Спасибо клубу и болельщикам, которые доверяют мне, и это приключение продолжится. Вперед, "Спартак", - написал Зе Луиш в Инстаграме.