Зе Луиш – об интересе "Галатасарая": "Намерен выполнить свой контракт с клубом от и до"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в эксклюзивном интервью "СЭ" прокомментировал интерес со стороны "Галатасарая".

Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы. Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно, растешь, и этим вызван интерес других клубов. С другой стороны, могу всех заверить, что я – игрок "Спартака" и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в "Спартаке", на защите красно-белых цветов. Если в будущем когда-то поступит предложение, которое заинтересует все стороны, и клуб, и меня, тогда сядем, будем разговаривать. Но на данный момент я – игрок "Спартака", – сказал Зе Луиш.

Напомним, что контракт 28-летнего кабо-вердианского футболиста с красно-белыми действует до 30 июня 2021 года.

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