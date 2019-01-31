Зе Луиш: "Мы с Адриану самая дружная пара форвардов в России"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о взаимодействиях на поле с партнером по команде и форвардом Луизом Адриану с приходом главного тренера Олега Кононова​.

До появления Кононова мы с Адриану в паре играли нечасто. Затем в команду пришла другая философия, и мы с Адри стали играть вдвоем. Какое-то время привыкали к этому, но вскоре нашли общий язык, разделили функции, и каждый обрел свое место. Но вообще наш футбол – разный. Надо быть пластичными в этом плане – уметь играть и вдвоем, и порознь. Дублируем ли мы друг друга? Об этом пусть рассуждают журналисты. В чем-то мы, конечно, схожи, но выводы пусть делают специалисты.

Мы с Адриану точно самая дружная пара форвардов в России. У нас превосходные отношения, и на поле и вне его. Но и в футболе кое-что умеем. Уверен, вдвоем мы сможем создать немало проблем соперникам.

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