Зе Луиш: "Как ни приеду в сборную – травма"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал, что пропускает матчи сборной Кабо-Верде​ из-за травм и конкуренции в стане национальной команды.

Почему пропускаю матчи сборной Кабо-Верде? Ситуация непростая. Всегда туда ездил, и много раз. Но как ни приеду – травма. Какой-то злой рок. Плюс много других сложностей, о которых не очень хотел бы говорить. Тема для меня болезненная.

У Кабо-Верде много талантливых футболистов. Несмотря на то, что это маленькая страна, хватает игроков, которые могли бы добиться успеха и порадовать страну. У сборной серьезный потенциал. Но происходит банальная история. Все эти таланты, когда вырастают, не хотят играть за Кабо-Верде. Они получают паспорта европейских стран – Португалии, Швейцарии и так далее. Там комфортнее и статуснее. Там – Европа, а не разъезды по Африке. Там деньги и безопасность семей. Я их понимаю, но это печально. Надеюсь, в один прекрасный день менталитет футболистов изменится, – сказал Зе Луиш.

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