Зе Луиш: "Хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш признался"СЭ", что он ставит перед собой задачу на текущий сезон стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

– Кто в "Спартаке" главная звезда после ухода Промеса? Нет такого. Лично я никогда себя не чувствовал звездой. Просто делаю свою работу. Приятно, что работа дает результаты, ее признают. Но Зе Луиш это не про звездность, а про труд.

Я вырос как игрок и как личность. Научился контролировать свои эмоции. Теперь концентрируюсь только на том, что действительно важно.

Я ставлю перед собой такую задачу – стать лучшим бомбардиром чемпионата. Ведь если ты стал лучшим, значит, уже помог своей команде. Тот случай, когда личная мотивация не мешает командной, а наоборот – помогает, – сказал Зе Луиш.

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