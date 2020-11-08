Зайнутдинов отметил опасность Еременко и Мамаева перед матчем с «Ростовом»
Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов — о предстоящем матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
— Не хочу никого особо выделять, у «Ростова» слаженная командная работа, все выкладываются по полной, — приводит пресс-служба красно-синих слова Зайнутдинова. — Конечно, в созидании хороши Рома Еременко, Паша Мамаев. Защитники очень сильные.
Завершаем изматывающий марафон перед перерывом на матчи сборных домашней игрой с Ростовом!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 8, 2020
? #ЦСКАростов
? #РПЛ
? 16:30 мск
? #ВЭБарена
? Матч Премьер
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Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» в августе 2020 года. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 12 матчах за красно-синих.
Матч ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня, 8 ноября. Начало — в 16.30 (мск).