Зайнутдинов отметил опасность Еременко и Мамаева перед матчем с «Ростовом»

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов — о предстоящем матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— Не хочу никого особо выделять, у «Ростова» слаженная командная работа, все выкладываются по полной, — приводит пресс-служба красно-синих слова Зайнутдинова. — Конечно, в созидании хороши Рома Еременко, Паша Мамаев. Защитники очень сильные.

Завершаем изматывающий марафон перед перерывом на матчи сборных домашней игрой с Ростовом!



? #ЦСКАростов

? #РПЛ

? 16:30 мск

? #ВЭБарена

? Матч Премьер

? https://t.co/v7srVGCCG3 pic.twitter.com/u6epAGoIiL — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 8, 2020

Зайнутдинов перешел в ЦСКА из «Ростова» в августе 2020 года. На его счету 1 гол и 1 результативная передача в 12 матчах за красно-синих.

Матч ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня, 8 ноября. Начало — в 16.30 (мск).