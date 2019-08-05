Заявление "Рубина" о проблемах с допуском болельщиков на стадион в матче с ЦСКА

Пресс-служба "Рубина" опубликовала заявление на сайте казанской команды в связи с очередями болельщиков перед и во время матча 4-го тура чемпионата России против ЦСКА на стадионе "Центральный".

Ранее стало известно, что фанаты казанской команды вместе с сотрудниками СМИ долго не могли попасть на арену, где проходил матч "Рубин" - ЦСКА.

"Матч "Рубин" – ЦСКА стал самым посещаемым за последние годы для Центрального стадиона, побив показатели, установленные еще в 2014 году. К сожалению, в пиковый момент система входов на территорию стадиона, так называемый внешний периметр, перестала справляться, образовались очереди.

Стоит разъяснить, что внешний периметр стадиона необходим по требованиям МВД. Учитывая современные нормы безопасности и пропускную способность Центрального стадиона, клуб через свои медиаресурсы призывал зрителей прибыть на стадион заблаговременно. Со своей стороны ФК "Рубин" приносит извинения перед болельщиками за возникшую ситуацию и обязательно учтет негативный опыт организации матча. Ведется работа с МВД и администрацией стадиона по увеличению пунктов досмотра, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь.

После досмотра на внешнем периметре зрители попадали на систему скудов – так называемый внутренний периметр, где считывались билеты. Клуб сделал все возможное, чтобы избежать больших очередей на внутреннем периметре на матче "Рубин" – ЦСКА. В том числе была обеспечена работа дополнительных ручных сканеров, благодаря чему ситуация оставалась стабильной даже в пиковые моменты нагрузки.

Также на матче "Рубин" – ЦСКА была обеспечена максимальная загрузка точками питания в местах, где была техническая возможность", – написано в заявлении пресс-службы "Рубина".

"Пропускай!" Фанаты не могут попасть на стадион, где проходит матч "Рубин" - ЦСКА // "Рубин" - ЦСКА: фанатов заставляют снимать обувь на досмотре. Фото