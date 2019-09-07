Заявление «Локомотива» по травме Чорлуки
7 сентября 2019, 19:25
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука избежал серьезного повреждения в контрольном матче с юрмальским «Спартаком» (2:0). 33-летний хорват покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра.
«Главный вопрос сегодняшнего вечера: как там Чарли? Отвечаем: в порядке, все будет хорошо. Решили не рисковать его здоровьем сегодня», — говорится в сообщении «Локо».
Главный вопрос сегодняшнего вечера: как там Чарли? ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 7, 2019
Отвечаем: в порядке, всё будет хорошо. Решили не рисковать его здоровьем сегодня ? pic.twitter.com/8jaJLhoniY