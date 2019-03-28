"Заявки принимаются до конца мая". Твиттер ФНЛ шутит над "Енисеем"

28 марта. Переписка между ФНЛ и "Енисеем".

Первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в своем Твиттере пошутила над "Енисеем".

Красноярцы подогревали интерес к новости о подписании контрактов и опубликовали следующий пост:

– Подброности скоро! – написали красноярцы.

Ответ ФНЛ в комментариях не нуждается:

– Да не спешите. Заявки на участие в Олимп-Первенстве ФНЛ-2019-2020 принимаются до конца мая.

"Енисей" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками.

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