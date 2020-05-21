«Завтра приступаем». Новиков ждет начала тренировочного процесса

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков признался, что с нетерпением ждет возобновления тренировок. Об это он написал в своем Instagram.

Как ранее сообщал «СЭ», повторный тест на коронавирус, который динамовцы вчера прошли из-за пяти положительных результатов первого тестирования, дал отрицательные результаты.

Завтра вечером команда Кирилла Новикова приступит к тренировкам на базе в Новогорске. В занятиях смогут принять участие 16 футболистов.