«Зато вашей трибуне не пришлось уходить первой». ЦСКА и «Спартак» обменялись уколами после дерби

ЦСКА после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:1) обменялся с красно-белыми постами в Twitter.

Перед матчем «Спартак» опубликовал пост: «Жаль, что без наших болельщиков на Песчаной сегодня будет ещё тише, чем обычно».

После игры армейцы ответили: «Зато вашей трибуне не пришлось уходить первой».

После чего красно-белые отреагировали так: «Наша трибуна — лучшее, что случалось с вашим стадионом за его 4-летнюю историю».