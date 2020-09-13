«Зато вашей трибуне не пришлось уходить первой». ЦСКА и «Спартак» обменялись уколами после дерби
13 сентября 2020, 22:29
ЦСКА после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:1) обменялся с красно-белыми постами в Twitter.
Перед матчем «Спартак» опубликовал пост: «Жаль, что без наших болельщиков на Песчаной сегодня будет ещё тише, чем обычно».
После игры армейцы ответили: «Зато вашей трибуне не пришлось уходить первой».
После чего красно-белые отреагировали так: «Наша трибуна — лучшее, что случалось с вашим стадионом за его 4-летнюю историю».
Наша трибуна — лучшее, что случалось с вашим стадионом за его 4-летнюю историю ?? pic.twitter.com/pyuSGcTBXd— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) 13 сентября 2020 г.
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