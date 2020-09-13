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«Зато вашей трибуне не пришлось уходить первой». ЦСКА и «Спартак» обменялись уколами после дерби

13 сентября 2020, 22:29
Стадион ЦСКА в день дерби. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион ЦСКА в день дерби. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА после матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:1) обменялся с красно-белыми постами в Twitter.

Перед матчем «Спартак» опубликовал пост: «Жаль, что без наших болельщиков на Песчаной сегодня будет ещё тише, чем обычно».

После игры армейцы ответили: «Зато вашей трибуне не пришлось уходить первой».

После чего красно-белые отреагировали так: «Наша трибуна — лучшее, что случалось с вашим стадионом за его 4-летнюю историю».

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