Заседание по иску «Локомотива» к Геркусу пройдет 24 марта

Предварительное судебное заседание по иску «Локомотива» к бывшему президенту и генеральному директору клуба Илье Геркусу назначено на 24 марта, сообщает сайт арбитражного суда города Москвы.

«Локомотив» предъявил Илье Геркусу претензии по следующим пунктам:

— Нарушение порядка премирования генерального директора — клуб оспаривает выплату Илье Геркусу в общей сложности 22,14 млн рублей с августа 2016 года по 31 декабря 2018 года.

— Нарушение порядка премирования сотрудников клуба: сумма претензии — 109,764 млн рублей за тот же период.

— Необоснованное привлечение третьего лица при переговорах о расторжении контракта с экс-спортивным директором «Локомотива» Игорем Корнеевым. По данным клуба, посредник получил гонорар 4,7 млн рублей.

— Необоснованная сделка с консультантом по вопросу получения российского гражданства сербским футболистом Неманьей Пейчиновичем — за эту услугу, по данным клуба, было выплачено 4,03 млн рублей.