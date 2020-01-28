Защитник «Зенита» вернулся в «Минск». Российский клуб не стал продлевать аренду
28 января 2020, 12:36
Белорусский защитник Дмитрий Прищепа вернулся в «Минск» после полугодичной аренды в «Зените», сообщает «Прессбол».
Российский клуб решил не продлевать договор, и 18-летний футболист вернулся в родную команду, где и проведет грядущий сезон. В юношеской команде «Зенита» Прищепа провел семь матчей, в том числе один в рамках Юношеской лиги УЕФА.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...