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Защитник «Зенита» вернулся в «Минск». Российский клуб не стал продлевать аренду

28 января 2020, 12:36
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Белорусский защитник Дмитрий Прищепа вернулся в «Минск» после полугодичной аренды в «Зените», сообщает «Прессбол».

Российский клуб решил не продлевать договор, и 18-летний футболист вернулся в родную команду, где и проведет грядущий сезон. В юношеской команде «Зенита» Прищепа провел семь матчей, в том числе один в рамках Юношеской лиги УЕФА.

Дополнительная информация

https://www.pressball.by/news/football/348386

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