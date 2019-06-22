Защитник юношеской сборной России Владимиров продлил контракт с "Динамо"

Защитник молодежного состава московского "Динамо" и юношеской сборной России Дмитрий Владимиров на днях подписал новое соглашение с клубом.

– Это действительно так. Перед вылетом на учебно-тренировочный сбор в Словению Дима подписал новое соглашение с "Динамо" сроком на два года, – подтвердил информацию "СЭ" отец футболиста Игорь Владимиров, являющийся пресс-атташе национальной сборной России по футболу. – У него были еще два конкретных предложения, но, все взвесив, мы приняли решение остаться в хорошо знакомой ему системе "Динамо", где он занимается с 2012 года. Будет продолжать доказывать, что достоин носить футболку такого большого клуба.

Стоит отметить, что Владимиров почти месяц провел в расположении юношеской сборной России под руководством Александра Кержакова, составленной из игроков 2001 года рождения. Команда приняла участие в международных турнирах "Slovakia CUP" в Словакии и Мемориале Гранаткина в Санкт-Петербурге, где соответственно заняла третье и второе места. При этом Владимиров вышел на поле во всех девяти матчах, причем, в восьми – в стартовом составе. (Дмитрий Симонов)​