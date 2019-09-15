Защитник «Тамбова» Таказов попытался поймать полевую мышь перед игрой с ЦСКА. Забавное видео
15 сентября 2019, 15:30
Защитник «Тамбова» Сослан Таказов перед матчем 9-го тура чемпионата России против ЦСКА поймал мышку-полевку. Животное выбежало на поле «Мордовия Арены».
Еще до матча #ТамбовЦСКА в Саранске развернулась драма! Сослан Таказов начал подготовку — ему вылавливать Фернандеса все 90 минут ???— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) September 15, 2019
PS. Ни одна мышка-полевка не пострадала:) pic.twitter.com/CtiG0H7snX
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