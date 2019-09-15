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Защитник «Тамбова» Таказов попытался поймать полевую мышь перед игрой с ЦСКА. Забавное видео

15 сентября 2019, 15:30

Защитник «Тамбова» Сослан Таказов перед матчем 9-го тура чемпионата России против ЦСКА поймал мышку-полевку. Животное выбежало на поле «Мордовия Арены».

Тамбов — ЦСКА

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