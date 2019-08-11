Защитник "Сочи", ударивший Чалова по лицу: "Не думаю, что это был настолько сильный удар, чтобы ставить пенальти"

Защитник "Сочи" Иван Миладинович после ничьей в матче 5-го тура с ЦСКА (0:0) прокомментировал эпизод с разбитым носом нападающего армейцев Федора Чалова.

– Я не знаю, это было случайно, – признается Миладинович. – Я просто выставил руку, попал, наверное, наверх, пол лицу, но это не было специально. И, мне кажется, не было так сильно, чтобы назначать пенальти.

– Извиниться не хотите?

– Я сразу извинился. Причём несколько раз. (Константин Колмаков)

Жуткая травма Чалова. Все лицо в крови //

Виктор Гончаренко: "Нам могут ломать нос, а карточки получаем мы" //

Роман Бабаев: "Ошибки в ситуации с Сигурдссоном и Чаловым – перебор" //

ЦСКА – "Сочи": судья не назначил пенальти и не удалил Миладиновича за удар Чалова

