Защитник сборной России поделился мнением о нашумевшем интервью Черчесова

Защитник «Динамо» Роман Евгеньев перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» высказал свое мнение по поводу интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

— Как отнесся к интервью Станислава Черчесова, которое вызвало такой широкий резонанс?

— Спокойно.

— Столь же спокойно отнесся бы и в том случае, если бы критика была в твой адрес?

— Я нормально отношусь к критике. Вообще удивился, что поднялся такой ажиотаж. Думаю, дело в том, что в последнем матче счет оказался столь крупным, возникло напряжение. Тренеры порой критикуют футболистов, в этом нет ничего нового.

(Константин Алексеев)

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