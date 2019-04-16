Защитник Самошников: "Оренбург" не платит и не выходит на связь"

Защитник Илья Самошников прокомментировал "СЭ" решение палаты по разрешению споров РФС удовлетворить его жалобу в отношении "Оренбурга".

Иск 21-летнего игрока признан частично обоснованным. Трудовой договор между сторонами посчитали заключенным и расторгнутым по инициативе заявителя в связи с существенными нарушениями со стороны клуба.

"Оренбург" обязали частично выплатить компенсацию за разрыв контракта, а также выплатить задолженность по заработной плате и деньги за неиспользованный отпуск при увольнении.

Клуб должен выплатить "Шиннику", владеющему правами на Самошникова, трансферную задолженность за игрока. Также на "Оренбург" наложен запрет на регистрацию новичков. Он может быть снят после рассмотрения апелляции.

– Доволен решением палаты по разрешению споров. "Оренбург" со своей стороны никак не пытался со мной связаться, чтобы решить вопрос, – сказал Самошников. – После недавних сборов, сам предпринимал попытки выйти на контакт с клубом, но ответа так и не дождался. (Арман Мкртчян)​

РФС запретил "Оренбургу" регистрировать новичков // Илья Самошников: "Договаривался с "Оренбургом" о контракте сроком на один год"