Защитник «Оренбурга» считает, что ничья была бы несправедливым исходом игры с «Рубином»

Защитник «Оренбурга» Савелий Козлов после победы его команды над «Рубином» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России поблагодарил болельщиков за поддержку. Об этом сообщает пресс-служба «Оренбурга».

— Очень рады, что выиграли, — сказал Козлов в интервью клубной пресс-службе «Оренбурга». — Усердно готовились к этой встрече во время паузы на игры сборных. Наигрывали связи, изучали «Рубин», знали, что команда любит контролировать мяч. Спасибо большое болельщикам за поддержку. Ничья стала бы несправедливым результатом? Думаю, что да. У «Оренбурга» было намного больше моментов.

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