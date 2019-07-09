Защитник "Крыльев" Рохель может перейти в "Лечче"

"Лечче" проявляет интерес к центральному защитнику "Крыльев Советов" Агустину Рохелю, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. В ближайшее время руководство клуба серии A обратится к футболисту с предложением.

Рохель перешел в "Крылья Советов" прошлым летом. В сезоне-2018/19 на счету 21-летнего уругвайца 14 матчей в РПЛ, 2 - в Олимп-Кубке России и 2 - в переходных играх за место в премьер-лиге против "Нижнего Новгорода".

В 2017 году Рохель в составе сборной Уругвая дошел до полуфинала молодежного чемпионата мира, в матче за бронзу команда уступила итальянцам.