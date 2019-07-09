Защитник "Хапоэля" Эди Готлиб в ближайшее время может перейти в "Оренбург"

Главный тренер тель-авивского "Хапоэля" из Тель-Авива Нисо Авитан сообщил израильским журналистам, что ситуация по возможному переходу центрального защитника Эди Готлиба в "Оренбург" должна разрешиться в течении нескольких дней.

Как стало известно СЭ, в последнее трансферное предложение российского клуба по Готлибу составило 300 тысяч евро. "Хапоэль" на данный момент настаивает на сумме в 500 тысяч евро, однако один из членов руководства клуба дал понять, что если команды встретятся посредине, то израильский клуб согласится на сделку.

- Эди хочет играть только в России, - заявил представитель Хапоэля. - Это его мечта и он намерен во что бы то ни стало претворить ее в жизнь. (Эли Швидлер)